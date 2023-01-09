За новогодние праздники на Ставрополье поймали 356 пьяных водителей

За новогодние праздники с 29 декабря по 8 января на Ставрополье поймали 356 пьяных водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за новогодние праздники с 29 декабря по 8 января автоинспекторы поймали 356 водителей с признаками опьянения. При этом 35 нарушителей попались в таком состоянии повторно, за что им грозит уголовная ответственность. Самыми «нетрезвыми» оказались сутки 1 января, когда 41 водитель попался на пьяном вождении.

— Так, в новогодний вечер в Буденновске автоинспекторы остановили иномарку под управлением 48-летнего местного жителя, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель сознался, что сел за руль после того, как выпил. Нарушитель не дал автоинспекторам водительские права, сославшись на забывчивость. Во время проверки правоохранители узнали, что злоумышленника лишили прав за пьяное вождение.

Злоумышленник согласился пройти тест на алкоголь на месте: прибор показал 1,4 миллиграмм паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Это считается сильной степенью опьянения.

В отношении водителя собрали материалы для возбуждения уголовного дела за повторное нарушение. Гражданину грозит крупный штраф, увеличение срока лишения прав, обязательные либо принудительные работы, а также лишения свободы сроком до двух лет.