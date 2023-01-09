В Ставрополе 18-летняя девушка дважды попалась с наркотиками

В декабре в Ставрополе правоохранители задержали 18-летнюю жительницу Белоруссии в состоянии наркотического опьянения. Студентка второго курса уже попадалась на незаконном сбыте наркотиков в апреле 2022 года.

С учетом несовершеннолетия подсудимой суд приговорил девушку к 3 годам лишения свободы условно. Время прошло, злоумышленница стала совершеннолетней и вновь попалась правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— В ходе ее личного досмотра сотрудниками полиции были обнаружены синтетические наркотики общим весом почти 33 граммов, которые закладчица намеревалась разложить по «тайникам» на территории краевой столицы, – сообщает ведомство.

В отношении наркокурьерши возбуждено уголовное дело. Если ее вина будет доказана, условное наказание будет заменено на настоящее, а срок заключения может увеличиться. Расследование продолжается.