Гендиректор птицефабрики на Ставрополье не выплатил зарплаты на 500 тысяч

В Предгорном округе Ставрополья в суд направили уголовное дело в отношении генерального директора птицефабрики за то, что тот с июня 2020 года по октябрь 2021 года не выплачивал зарплаты трем сотрудникам. Сумма долга за этот период составила свыше 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, после проверки по полученным данным было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы.

— В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, – сообщает ведомство.

Также прокурор выявил, что обвиняемый помимо основного долга по зарплате не погасил образовавшиеся проценты – денежную компенсацию – в размере 111 тысяч рублей. Впоследствии внесено представление с требованием о выплате долга. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.