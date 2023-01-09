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НовостиПроисшествия9 января 2023 11:35

В Предгорном округе Ставрополья неизвестный украл Деда Мороза

Злоумышленника ищут и требуют вернуть украденное в течение суток
Данил Юрков

На Ставрополье в Предгорном округе на камеры видеонаблюдения Дома Культуры 8 января попал неизвестный, который во время прогулки решил не возвращаться домой с пустыми руками и поэтому украл фигуру Деда Мороза. Теперь злоумышленника разыскивают и требуют вернуть украденное.

— Если Вы лично знаете этого хулигана, оповестите его о том, что если в течение суток украденная вещь не будет возвращена, то видеозапись будет направлена в полицию для установления личности и привлечения к уголовной ответственности, – написал глава муниципалитета в соцсетях.

И пока злоумышленника ищут – или ждут, пока он сам вернет фигуру Деда Мороза, – все в том же Предгорном округе в суд направили уголовное дело в отношении генерального директора птицефабрики, который более года не выплачивал трем сотрудникам зарплаты. Общая сумма долга превысила 500 тысяч рублей.