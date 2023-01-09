Жители Кисловодска не могут посмотреть на снятого в их городе «Чебурашку»

Жители Кисловодска не могут посмотреть «Чебурашку» в своем городе Фото: Олег УКЛАДОВ

Часть сцен фильма «Чебурашка» была снята в городе Кисловодске на Ставрополье, только вот граждане города-курорта не могут насладиться картиной из-за отсутствия кинотеатров. В социальных сетях под постом главы города-курорта Кисловодска, связанным с фильмом, начали писать недовольные граждане.

— Один единственный фильм в нашем городе сняли, и то посмотреть не можем, – пишет пользователь.

Фильм за один день с премьеры 1 января собрал кассу в 226 млн рублей, в первый выходной «Чебурашка» получил 1,36 млрд рублей, а во второй – 1,5 млрд рублей. Только вот в родном городе Кисловодске его не посмотришь: в «Салюте» фильм попросту не идет, а кинотеатр «Россия» ранее снесли.

Еще некоторые кадры в фильме были сняты в Ессентуках. Туда жителям Кисловодска рекомендуют ехать для просмотра, так как других ближайших кинотеатров с «Чебурашкой» попросту нет.

— Хороший, добрый фильм посмотрели всей семьей. В Ессентуках, – рассказал о своих ощущениях другой пользователь.

В итоге жители Кисловодска едут в Ессентуки для того, чтобы посмотреть частично снятый в их городе фильм. О том, решается ли вопрос с отсутствием мест для просмотра «Чебурашки», никто не сообщает.