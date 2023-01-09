За сорванные сроки ремонта ставропольского подрядчика оштрафовали на 10,6 млн

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Петровском округе Ставропольского края между школой №15 и обществом с ограниченной ответственностью были заключены два муниципальных контракта на выполнение капитального ремонта и благоустройство территории возле учреждения. Документы подписаны, работы начались.

Сроки горели, а стройка все продолжалась. По итогу подрядчик работы в полном объеме не исполнил в нужное время. Прокуратура начала проверку по данному факту, чтобы разобраться в произошедшем.

После проверки было возбуждено два дела об административных правонарушениях за неисполнение обязательств, предусмотренным контрактом, «с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства».

— По результатам их рассмотрения юридическому лицу назначены административные штрафы на общую сумму более 10,6 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор суда пока что в законную силу не вступил.