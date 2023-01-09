Шесть участков улиц отремонтируют в Ставрополе в 2023 году

Шесть дорог общей протяженностью пять километров обновят в краевой столице по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году, сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.
Речь идет об улицах Шпаковской, 1-й Промышленной, Индустриальной, Ломоносова; проспекте Юности и переулке Макарова.
Глава Миндора Евгений Штепа подчеркнул, что дороги, которые планируется отремонтировать, имеют важное значение для горожан.
По ним осуществляется подвоз детей к школе. Также здесь расположены остановки общественного транспорта и прочие социально значимые объекты.
Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил держать на контроле ситуацию с наличием лекарственных препаратов в аптеках.