Шесть участков улиц отремонтируют в Ставрополе в 2023 году

Шесть дорог общей протяженностью пять километров обновят в краевой столице по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году, сообщает Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Речь идет об улицах Шпаковской, 1-й Промышленной, Индустриальной, Ломоносова; проспекте Юности и переулке Макарова.

Глава Миндора Евгений Штепа подчеркнул, что дороги, которые планируется отремонтировать, имеют важное значение для горожан.

По ним осуществляется подвоз детей к школе. Также здесь расположены остановки общественного транспорта и прочие социально значимые объекты.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил держать на контроле ситуацию с наличием лекарственных препаратов в аптеках.