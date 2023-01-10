Нарушение правил разворота привело к аварии с тремя пострадавшими в Ставрополе

Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК

Вчера, 9 января, примерно в 10:15 на Старомарьевском шоссе в городе Ставрополя водитель «Лады Гранты» разворачивался с крайней полосы и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мерседес Бенц Е350», который ехал по левой полосе прямо. В результате произошла авария, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— С переломом ребер в больницу доставлен 62-летний водитель отечественного автомобиля, травмы головы и грудной клетки получили две его пассажирки. Пострадавшие – жители Нальчика, – сообщает ведомство.

Водитель иномарки, жительница Ипатово, не пострадала. Спровоцировавший аварию водитель был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Мужчину оштрафовали за отсутствие страховки. Ведомство не сообщает, проводится ли проверка или нет.