Бюджет Ставрополья в 2022 году исполнили с профицитом в 12,5 млрд

В 2022 году бюджет Ставрополя был исполнен с профицитом в 12,5 млрд рублей, доходы региональной казны превысили 181 млрд рублей. Край обогнал плановые показатели на 10%, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

— Доходы региональной казны превысили 181 млрд рублей. Это на 10% выше запланированных показателей. Годовой бюджет исполнен с профицитом в 12,5 млрд рублей, – сообщили в службе.

Губернатор Ставрополья на еженедельном рабочем совещании отметил, что такой темп роста доходов региона должен оставаться и в 2023 году. Рост налоговых и неналоговых доходов составил 18,4%.

Собственные доходы региона в 2022 году составили 105,8 млрд рублей. В 2021 году Ставропольский край получил только 21,7 млрд рублей. В наступившем году планируется продолжать увеличение бюджета Ставрополья.