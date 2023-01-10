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НовостиОбщество10 января 2023 8:26

Две школы на 825 и 990 мест строят в Октябрьском районе Ставрополя

Одно учреждение находится на улице Чапаева, а второе – на улице Федеральной
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Октябрьском районе города Ставрополя строят две школы: учреждение на улице Чапаева будет вмещать в себя 825 учеников, а на улице Федеральной – 990. Первая школа находится на участке площадью более 30 тысяч квадратных метров, на ее месте уже приступили к подготовке строительной площадки и разбору незаконченного строения.

— После этого строители распланируют территорию и начнут работы по устройству котлована здания. Будущая школа будет разделена на 5 блоков, а во дворе расположится футбольное поле, беговые дорожки и зона для проведения линеек, – сообщает пресс-служба администрации городе Ставрополя.

В школе на улице Федеральной уже закончены самые трудоемкие работы. Сейчас там идет обустройство кровли и отделка помещений. Когда завершатся работы, ведомство не сообщает. Однако темпы работ должны были увеличиться.

Дату открытия учреждений пока не называют. Первой, вероятно, откроется практически достроенная школа, а после строительство здания на улице Чапаева ускорят.