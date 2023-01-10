Напор воды в домах Невинномысска снизился из-за мороза

В городе Невинномысске на Ставрополье из-за мороза понизился уровень воды в реке Зеленчук, а водоприемные сооружения замерзли, из-за чего напор воды в домах жителей снизился. Забор воды на очистные сооружения водопровода снизился примерно в 3:00 сегодня, 10 января, сообщает глава города.

— В связи с этим снижена подача воды до минимального уровня 10 января с 09:00 часов. Устранение аварийной ситуации ориентировочно запланировано до 15:00 часов, – пишет глава города Невинномысска в соцсетях.

Подача воды снижена

- микрорайон Фабрика;

- поселок Рождественский;

- поселок Рабочий.

По мере поступления заявок на телефон диспетчерской – 8(86554) 3-99-03, 7-60-20 – жителям в цистернах будут подвозить воду. После устранения аварии напор воды в домах вернется в норму.