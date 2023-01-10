В Кисловодске из новогодних елок изготовят корм для кроликов

Фото: соцсети главы Кисловодска

На Ставрополье в городе Кисловодске начался сбор отслуживших новогодних елок, которые пустят на переработку в корм для кроликов. Как сообщил глава города-курорта, три года назад в в Кисловодске отказались от елочных уличных базаров. Этот запрет продлили для бережного отношения к природе.

Жители, сообщает глава города, в основном поддержали инициативу и украсили дома искусственными елками. Но все же люди продолжают украшать дома спиленными елями.

Поэтому до конца января елки можно отнести на контейнерные площадки и оставить их рядом с мусорными баками. Там их заберут и отправят на переработку.

— На станции юных натуралистов их переработают и будут использовать как мульчирующий слой под саженцами и в качестве добавки в корм кроликам, – написал мэр Кисловодска в соцсетях.