Сообщение о минировании банкоматов возле рынка поступило в Кисловодске

В Кисловодске поступило сообщение о минировании банкоматов, которые установлены возле главного входа в Центральный городской рынок. На место выехали экстренные службы, чтобы оцепить территорию для безопасности граждан. О происшествии сообщает глава города-курорта.

— Экстренные службы выехали на место. Территория оцеплена полицией. Людей эвакуировали. Работают специалисты и кинологи, – сообщает глава города Кисловодска в социальных сетях. На данный момент работа банкоматов парализована.

После проверки сообщения службы начнут решать проблему. Сейчас кинологи разбираются, есть ли опасные взрывпакеты.

В случае, если банкоматы действительно заминированы, специалисты займутся разминированием взрывоопасных веществ. В ином случае банкоматы и рынок продолжат работу в штатном режиме.