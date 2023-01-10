Из аэропорта Минвод пассажир хотел вывезти из России 12 монет ХIХ века

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Пассажир пришел в аэропорт Минеральных вод на Ставрополье, чтобы отправиться в Тель-Авив. Россиянин спрятал 12 монет ХIХ века в кошельке, смешав их с современными деньгами. У него почти удалось обойти таможенников, однако сотрудники заметили неладное.

— Нарушение таможенники выявили в ходе проведения контроля пассажира на «зеленом» коридоре. Всего изъято 12 монет Российской империи, отчеканенных в период с 1837 по 1900 годов, – три номиналом в 1 рубль, два – по 10 копеек и семь полтин, – сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Монеты изъяли, их дальнейшая судьба будет решена в суде. В отношении пассажира возбудили не уголовное, но административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Ведомство напоминает, что вывозить культурные ценности можно только при декларировании и при наличии разрешения Минкультуры РФ.