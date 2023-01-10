После кражи Деда Мороза в Предгорном округе Ставрополья возбудили уголовное дело

В Предгорном округе Ставрополья после кражи неизвестным Деда Мороза – инцидент произошел 8 января – возбудили уголовное дело. Злоумышленнику предлагали вернуть украденное и жить спокойно, однако вор решит иначе. Теперь ему грозит статья за кражу.

— Все тайное рано или поздно становится явным. Мы дали вам шанс обойтись без последствий. В дальнейшем никакого примирения сторон и никакое возмещение ущерба не поможет вам избежать уголовной ответственности, – пишет глава муниципалитета в соцсетях.

Также глава округа сообщил, что лицо на камерах видеонаблюдение отчетливо видно лицо злоумышленника. Поэтому правоохранители быстро найдут вора. Вероятно, украденную фигуру вернут на место, а «Гринч» после разбирательств подумает о своем поведении за решеткой.