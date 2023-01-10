Свыше 3,8 тыс. км ЛЭП отремонтируют «Россети Северный Кавказ» во всех регионах СКФО в 2023 году

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Группа «Россети Северный Кавказ» определила мероприятия, которые будут проведены в 2023 году в рамках программы технического обслуживания и ремонтов.

В числе ключевых работ энергокомпания проведет капитальный ремонт более 3,8 тыс. километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. В том числе – порядка 1,3 тыс. км линий 0,4 – 10 кВ и более 2,5 тыс. км ЛЭП высокого напряжения (35 кВ и выше).

В Ставропольском крае специалисты компании в рамках указанной программы отремонтируют почти 2 тыс. км ЛЭП; в Дагестане – 920 км ЛЭП; в Чеченской республике и Карачаево-Черкесии – по 269 км ЛЭП; в Северной Осетии – 187 км ЛЭП; в Кабардино-Балкарии – 141; в Ингушетии – 36 км ЛЭП.

Объемы запланированных мероприятий определены с учетом территорий регионов и актуальными на текущий год задачами, направленными на обеспечение надежности энергоснабжения потребителей.

Напомним, программа технического обслуживания и ремонтов является основным ежегодным документом, определяющим необходимый комплекс работ в рамках подготовки электросетевого комплекса к сезонам пиковых нагрузок.