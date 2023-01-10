В Предгорном округе Ставрополья без света сидит 1000 абонентов

На Ставрополье в Предгорном округе произошло аварийное отключения света, из-за чего без электричества на данный момент сидит около 1000 абонентов. Как сообщил глава муниципалитета, отключение произошло в 15:20 сегодня, 10 января.

Света нет в поселках Родники, Урожайный, Чкалова, Горном, а также в хуторе Томатном. Причиной отключения названи повреждения на линиях электропередач. Когда электричество вернется в дома, не сообщается.

Ранее в станице Суворовской на улицах Калинина, Центральной и переулке Орликовский. Без света остались 400 человек, причина – устранение утечки. Вернули ли свет в дома, не сообщается.

Также в Предгорном округе после кражи Деда Мороза возбудили уголовное дело. Злоумышленнику предлагали вернуть украденное и жить спокойно, однако вор решит иначе. Теперь ему грозит статья за кражу.