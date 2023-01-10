Четыре года условно получил подрядчик со Ставрополья за мошенничество на 1,6 млн

В 2019 году ныне осужденный заключил муниципальный контракт со школой в Кировском округе Ставрополья. Только вот на материалах подрядчик решил сэкономить, что нарушало условия контракта.

Таким образом злоумышленник смог похитить 1,6 млн рублей на материалах. Однако о преступлении узнали, в отношении подрядчика возбудили уголовное дело. Началось расследование, которое подтвердила вину мужчины.

— Решением Кировского районного суда Ставропольского края гражданин признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Мошенника приговорили к 4 годам лишения свободы условно, испытательному сроку в 2 года и взысканию украденных денег в бюджет Кировского округа Ставрополья. Приговор вступил в законную силу.