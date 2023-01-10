Правила оплаты проезда изменились в автобусах Невинномысска

С 1 января 2023 года пассажиры общественного транспорта в Невинномысске платят за проезд при входе, а не при выходе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.

Он отметил, что новые правила действуют во всех маршрутках и автобусах.

Глава Невинномысска пояснил, что новшество ввели по просьбе перевозчиков. Они убеждены, что оплата при входе сведет к минимуму случаи безбилетного проезда.

Ранее сообщалось, что трассу «Минеральные Воды – Кисловодск» закрыли из-за непогоды. Водителям рекомендуется искать пути объезда.