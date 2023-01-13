Место прорыва трубы. Фото: пресс-служба администрации города Пятигорска

Авария на водопроводе в городе Пятигорске на Ставрополье оставила без воды несколько поселков и микрорайонов, еще несколько населенных пунктов будут получать воду, но давление упадет.

Устранять неполадки на участке будут весь день 13 января и вплоть до 6:00 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Пятигорска.

Где нет воды

- поселок Энергетик;

- станица Константиновская;

- поселок Нижнеподкумский;

- поселок Средний Подкумок;

- микрорайон Ромашка;

- микрорайон Центр;

- микрорайон Скачки;

- микрорайон Золотушка;

- микрорайон Новопятигорск.

Пониженное давление будет

- в микрорайоне Бештау-Горапост;

- в поселке Горячеводский.

Автоцистерны с водой будут приезжать к гражданам по заявкам, которые можно оставить по телефонам: 33-26-60 и 33-06-28. На данный момент ведется разрытие грунта на месте прорыва трубы для устранения аварии.