Место прорыва трубы. Фото: пресс-служба администрации города Пятигорска
Авария на водопроводе в городе Пятигорске на Ставрополье оставила без воды несколько поселков и микрорайонов, еще несколько населенных пунктов будут получать воду, но давление упадет.
Устранять неполадки на участке будут весь день 13 января и вплоть до 6:00 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Пятигорска.
- поселок Энергетик;
- станица Константиновская;
- поселок Нижнеподкумский;
- поселок Средний Подкумок;
- микрорайон Ромашка;
- микрорайон Центр;
- микрорайон Скачки;
- микрорайон Золотушка;
- микрорайон Новопятигорск.
- в микрорайоне Бештау-Горапост;
- в поселке Горячеводский.
Автоцистерны с водой будут приезжать к гражданам по заявкам, которые можно оставить по телефонам: 33-26-60 и 33-06-28. На данный момент ведется разрытие грунта на месте прорыва трубы для устранения аварии.