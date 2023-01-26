Пожар на 2 тысячи квадратных метров в ставропольском цеху локализован

Фото: пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю

В Ставрополе утренний пожар на 2 тысячи квадратных метров в цеху по изготовлению металлоизделий удалось локализовать силами пожарных. В настоящее время оставшийся огонь устраняется.

— По уточненной информации горит кровля цеха по изготовлению металлических изделий. В 11:30 объявлена локализация пожара на площади 2000 квадратных метров. Проводится разбор кровли и проливка конструкций. Погибших, пострадавших нет, – сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Огонь разгорелся сегодня, 26 января. В 8:40 поступила информация о возникновении огня на улице Селекционная, 9д корпус 2. Также прокуратура проведет проверку соблюдения требований пожарной безопасности. По итогу есть вероятность возбуждения дел. Точные причины возгорания пока неизвестны.