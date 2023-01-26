На Ставрополье экс-глава фермы обвиняется в мошенничестве на 900 тысяч рублей

В городе Нефтекумске на Ставрополье экс-глава крестьянско-фермерского хозяйства может оказаться за решеткой – его обвиняют в мошенничестве на 900 тысяч рублей. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая в мае 2020 года обратилась в минсельхоз Ставропольского края за субсидией.

Обвиняемая хотела получить деньги на возмещение части затрат за проведение работ на ферме, повышение уровня экологической безопасности производства, а также плодородия почв. Злоумышленница предоставила ложные данные о производимых овощах, которые на деле не выращивались.

— С ней заключили соглашение, согласно которому женщине была предоставлена субсидия на оказание поддержки товаропроизводителей в области растениеводства из средств краевого бюджета в размере более 900 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Сотрудники минсельхоза, согласно данным ведомства, не были осведомлены о преступных планах обвиняемой. Тем временем злоумышленница попросту оставила деньги себе. Однако о преступлении узнали.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту мошенничества. На данный момент расследование завершено, материалы отдали в суд на рассмотрение. Также прокуратура предъявила иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.