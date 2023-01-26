В села Брут и Дзуарикау пришел самый быстрый в Северной Осетии мобильный интернет

Новый этап развития сети LTE в Северной Осетии затронул прежде всего востребованные абонентами локации. Фото: Иван Дудка/Shutterstock

Жителям поселений Брут и Дзуарикау впервые стал доступен наиболее скоростной в регионе мобильный интернет от МегаФона. В начале года оператор запустил базовые станции LTE в этих населенных пунктах, а также расширил покрытие сети в селах Дачное, Дур-Дур, городах Дигора и Владикавказ.

В Северной Осетии новый этап развития сети LTE затронул прежде всего востребованные абонентами локации — это оживленные места в городах и сельские территории в разных районах республики. Наименьшее из этих сел — Брут в Правобережном районе — основано 2 века назад и сегодня насчитывает около 1,5 тысяч жителей. Теперь им доступны все онлайн-сервисы на скорости до 10 Мбит/с.

«Это очередной шаг по преодолению цифрового неравенства в Северной Осетии. Жители этих поселений сегодня имеют такие же технологические возможности, как и горожане. К тому же для селян во многих случаях мобильный интернет — это единственный способ выхода в Сеть. Поэтому мы со своей стороны стремимся к стопроцентному охвату высокоскоростной мобильной связью всех населенных пунктов республики», — рассказал Даниил Гахов, председатель комитета цифрового развития Республики Северная Осетия-Алания.

Модернизация также позволила совершать звонки через интернет с технологией VoLTE — этот сервис дает возможность абоненту одновременно общаться по телефону и серфить в интернете. При этом голосовое соединение происходит быстрее, чем в сетях младших поколений, а голос собеседника звучит максимально четко.

«Инженеры МегаФона последовательно развивают сеть в регионе. Только за прошлый год они построили и модернизировали более 40 базовых станций LTE, около половины из них в небольших и удаленных селах. Особое внимание уделяют популярным туристическим локациям — специалисты компании модернизировали базовую станцию в селении Верхний Фиагдон в Куртатинском ущелье, а также обеспечили быстрым интернетом маршрут к водопаду “Три сестры” в Дигорском ущелье», — комментирует Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии.

По итогам независимого исследования компании Ookla МегаФон лидирует в Северной Осетии по медианной скорости загрузки информации из сети. В 4 квартале 2022 года этот показатель у оператора составил 36,7 Мбит/с, это в более чем в 2 раза больше, чем у ближайшего конкурента.