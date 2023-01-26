«Прорыв года»: МТС в топ-10 привлекательных работодателей для молодых ИТ-специалистов

В опросе приняли участие более 7000 студентов из 39 ведущих вузов страны. Исследование Best Company Award компании Changellenge проводилось как отдельно по отраслям, так и по рынку в целом.

В итоге, самыми привлекательными отраслями студенты назвали ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).

Объектами исследования стали 183 компании из разных отраслей, которые развивают бренд работодателя и создают программы для привлечения молодых специалистов.

Среди телеком-компаний третий год подряд первое место занимает МТС, где для молодых специалистов открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок по разным направлениям - от полевой работы до системного администрирования и Big Data.

Студенты могут выбрать удобный график и совмещать стажировку с учебой, получая практический опыт и адаптируясь к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы. И, кстати, внутренняя статистика компании подтверждается рейтингом BCA - до 60% прошедших практику в МТС студентов остаются здесь работать.