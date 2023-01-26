Донорство костного мозга: помощь во имя жизни

Мероприятия прошли в офисах банка в более чем 20 российских городах. Фото: Евгений ЧИСТЯКОВ/пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка

Более 700 сотрудников Сбера по всей стране приняли участие во всероссийской акции в поддержку донорства костного мозга – сдали образцы буккального эпителия. Данная процедура необходима для вступления в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Мероприятия прошли в офисах банка в более чем 20 российских городах – от Ростова-на-Дону до Хабаровска и Калининграда.

В акции приняли участие более 700 сотрудников Сбера по всей стране. Фото: Евгений ЧИСТЯКОВ/пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов отметил важность акции для каждого отдельно взятого сотрудника банка.

- В Юго-Западном банке работают около 15 тысяч человек. И для нас важно, чтобы каждый из них знал о первых явных симптомах, о возможности вовремя помочь онкобольным и обязательно рассказал об этом родным и близким. Совместный с Южным центром развития донорства костного мозга проект, идеологом которого стала наш сотрудник – яркий пример, насколько инициативные и неравнодушные люди в Сбере, - сказал Евгений Титов.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов. Фото: Глеб САДОВ

С инициативой привлечь в Регистр коллег изначально выступила Ирина Тарзанова, инвестиционный консультант Юго-Западного банка. Ее силами было организовано первое корпоративное южное сообщество доноров костного мозга. Сейчас это уже федеральный проект Сбера, задача которого привлечь к проблеме донорства как можно больше людей и помочь тяжелобольным пациентам.

Проект стал успешным и вышел на всероссийский уровень. Фото: Евгений ЧИСТЯКОВ/пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка

- В апреле прошлого года мы провели первую в Сбере встречу в Ростове-на-Дону. И очень быстро к проекту присоединились и все соседние регионы. Всего в 2022 году мы провели лекции о донорстве костного мозга в 11 южных регионах страны. Я рад, что наш совместный со Сбером проект стал успешным и вышел на всероссийский уровень, - отметил Роман Поликарпов, исполнительный директор Южного центра развития донорства костного мозга.