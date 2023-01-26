После падения подростка с заброшенного завода Пятигорска проведут проверку

В городе Пятигорске на Ставрополье после падения подростка с третьего этажа заброшенного кирпичного завода будет проведена проверка. Из-за полученных травм пострадавшему присвоена группа инвалидности – его семья через суд добивается компенсации на лечение.

По указанию прокурора Ставропольского края Юрия Немкина прокуратура города-курорта проверяет заброшенный завод уже во второй раз. Изначально после внесения требования по периметру установили забор, а собственник земли принял меры для сноса объекта. Только вот подростки продолжили ходить в здание.

— В связи с этим по указанию прокурора Ставропольского края работники прокуратуры города Пятигорска организовали дополнительные проверочные мероприятия, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Также сотрудник прокуратуры принимает участие в рассмотрении гражданского дела о взыскании денежной компенсации для лечения пострадавшего.