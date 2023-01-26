Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 11:10

В развитие инфраструктуры ставропольских курортов вложат 1,2 млрд рублей

Такой суммы добьются при помощи курортного сбора
Данил Юрков

На развитие инфраструктуры ставропольских курортов вложат 1,2 млрд рублей. Это было определено на совещании губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и глав городов Кавказских Минеральных вод.

На совещании обсудили развитие городов-курортов в период 2023-2024 годов. Деньги будут собираться при помощи курортного сбора. Отмечается, что 1,2 млрд рублей – это столько же, сколько собрал регион за пять лет работы налога.

— Работа по курортному сбору в стране продлена. И в новом периоде мы должны продемонстрировать востребованность и эффективность этого инструмента, – сказал губернатор Ставропольского края.

Главы городов Кавминвод уже дали предварительный перечень из порядка 30 объектов для благоустройства, которые включат в программу. Собрать нужную сумму может стать легче, так как ранее курортный сбор повысили вдвое – до 100 рублей в сутки за человека.