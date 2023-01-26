В развитие инфраструктуры ставропольских курортов вложат 1,2 млрд рублей

На развитие инфраструктуры ставропольских курортов вложат 1,2 млрд рублей. Это было определено на совещании губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и глав городов Кавказских Минеральных вод.

На совещании обсудили развитие городов-курортов в период 2023-2024 годов. Деньги будут собираться при помощи курортного сбора. Отмечается, что 1,2 млрд рублей – это столько же, сколько собрал регион за пять лет работы налога.

— Работа по курортному сбору в стране продлена. И в новом периоде мы должны продемонстрировать востребованность и эффективность этого инструмента, – сказал губернатор Ставропольского края.

Главы городов Кавминвод уже дали предварительный перечень из порядка 30 объектов для благоустройства, которые включат в программу. Собрать нужную сумму может стать легче, так как ранее курортный сбор повысили вдвое – до 100 рублей в сутки за человека.