На Ставрополье 33-летнего мужчине дали «условку» за взятку полицейскому

В Изобильненском округе Ставропольского края под суд попал 33-летний местный житель, которого впоследствии осудили за дачу взятки сотруднику полиции. Кроме того, гражданину назначили штраф в трехкратном размере от суммы денег, которые он хотел дать правоохранителю.

Установлено, что 12 августа 2022 года злоумышленник передал начальнику отделения по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД 50 тысяч рублей за успешную сдачу практического экзамена на права. Правда, сотрудник от денег отказался. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его расследование завершили, а материалы передали в суд.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Сможет ли осужденный попровать сдать экзамен еще раз, не сообщается.