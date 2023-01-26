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НовостиПроисшествия26 января 2023 12:54

В Кисловодске 72-летняя пенсионерка убила сына гвоздодером

Подозреваемая просидит два месяца под стражей
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в городе Кисловодске, расследуется уголовное дело в отношении 72-летней пенсионерки – ее подозревают в убийстве собственного сына гвоздодером. Все случилось 14 января 2023 года, когда между матерью и сыном произошел конфликт.

Подозреваемой надоело, что ее сын систематически употребляет алкоголь. Конфликт был не первый, и в ходе очередной ссоры женщина нанесла сыну гвоздодером не менее девяти ударов в область головы.

— По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В ходе судебного заседания женщину решили посадить под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, суд согласился с позицией следователя и прокурора – подозреваемая просидит в СИЗО два месяца.