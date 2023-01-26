В Ставрополе завтра, 27 января, с 7:00 по 17:00 перекроют улицу Маршала Жукова улицы Ленина до улицы Михаила Морозова. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, объехать перекрытый участок можно будет по улицам Ленина и Артема.

— На основании постановления администрации города #116 от 25.01.2023, завтра, 27 января, с 7 утра до 17 вечера в столице региона будет ограничено движение по улице Маршала Жукова, на участке от улицы Ленина до улицы М. Морозова, – сообщает ведомство.

Точная причина не называется ни в постановлении, ни госавтоинспекцией. Тем не менее ограничение будет введено, а водителей просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы объехать перекрытый участок и по возможности не попасть в пробку.