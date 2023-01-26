В Пятигорске поймали скрывшегося с места смертельной аварии водителя

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье, в городе Пятигорске, сотрудники автоинспекции остановили подозрительный ВАЗ-2112. За рулем сидел 27-летний водитель, который явно сильно нервничал.

В это же время к сотрудникам ДПС обратились граждане и сообщили, что остановленный водитель насмерть сбил пешехода на соседней улице. После злоумышленник скрылся с места аварии.

Очевидцы рассказали, что водитель сбил 76-летнюю пенсионерку, которая шла по краю дороги. После злоумышленник остановился, осмотрел погибшую и быстро уехал с места происшествия.

— Установлено,что мужчина в прошлом году лишен права управления за грубое нарушение ПДД.В отношении гражданина составлены административные протоколы за управление ТС лицом, лишенным права управления, а также за оставление места ДТП, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина.