Двое мужчин в Невинномысске украли пять котлов на 250 тысяч рублей

В Невинномысске на Ставрополье два жителя соседнего региона – 63-летний и 38-летний мужчины – подозреваются в краже отопительных котлов строящегося дома. Правоохранители узнали, что подозреваемые причастны к краже одного из котлов и задержали их.

— В отделе внутренних дел злоумышленники в содеянном сознались, пояснив, что через окно проникли в дом, демонтировали и продали котел, а деньги поделили и потратили на личные нужды, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Во время следствия оказалось, что злоумышленники украли еще четыре котла из строящихся домов в Невинномысске. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено пять уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), которые соединили в одно производство. На данный момент правоохранители устанавливают причастность фигурантов к другим преступлениям.