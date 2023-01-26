Больше 18 тысяч новых потребителей в СКФО получили свыше 400 МВт мощности от «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Группа «Россети Северный Кавказ» в 2022 году обеспечила электроэнергией 18 335 новых потребителей во всех регионах СКФО, предоставив им почти 401 МВт мощности.

Больше всего договоров технологического присоединения исполнено в Дагестане, где 4 851 заявитель суммарно обеспечен 52,8 МВт. Самый большой объем мощности – порядка 144,2 МВт - выдан новым потребителям энергоресурса на Ставрополье. В Чеченской Республике 3 135 потребителям выдано почти 73 МВт. В Кабардино-Балкарии к сетям подключен 2 651 заявитель (выдано свыше 49 МВт), в Северной Осетии – 1 743 (36,7 МВт), в Карачаево-Черкесии - 1 376 (31,6 МВт), в Ингушетии – 341 (13,5 МВт).

Среди наиболее значимых объектов, подключенных к сетевой инфраструктуре «Россети Северный Кавказ» в 2022 году, военный госпиталь во Владикавказе, Берестовская ветряная станция на Ставрополье, Хабезский гипсовый завод в Карачаево-Черкесии, агрокомплекс «Сады Баксана» в Кабардино-Балкарии.

Технологическое присоединение новых потребителей к сетевой инфраструктуре – одна из важнейших функций энергокомпании. Качественно и своевременно исполняя договоры техприсоединения, энергетики содействуют повышению экономической стабильности и росту инвестиционной привлекательности макрорегиона.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через портал-тп.рф.