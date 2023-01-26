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НовостиОбщество26 января 2023 15:29

На Ставрополье построят четыре поликлиники в 2023 году

Строительство пройдет по нацпроекту «Здравоохранение»
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае весной 2023 года приступят к строительству четырех медицинских учреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры региона.

В Михайловске возведут трехэтажную поликлинику, которая сможет принимать до 754 пациентов в смену.

Строительство амбулаторий запланировано в станице Беломечетской, селе Привольном Красногвардейского округа и в селе Тищенском Изобильненского округа.

На сегодняшний день на Ставрополье идет строительство 17 объектов здравоохранения.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье проводят проверку после повреждения водопровода.