На Ставрополье построят четыре поликлиники в 2023 году

В Ставропольском крае весной 2023 года приступят к строительству четырех медицинских учреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры региона.
В Михайловске возведут трехэтажную поликлинику, которая сможет принимать до 754 пациентов в смену.
Строительство амбулаторий запланировано в станице Беломечетской, селе Привольном Красногвардейского округа и в селе Тищенском Изобильненского округа.
На сегодняшний день на Ставрополье идет строительство 17 объектов здравоохранения.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье проводят проверку после повреждения водопровода.