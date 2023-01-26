В МВД по Республике Ингушетия опровергли информацию о задержании министра МВД республики Михаила Коробкина.
Ранее несколько телеграм-каналов написали о том, что глава МВД Ингушетии был задержан в столичном аэропорту «Внуково».
- Указанные сведения не соответствуют действительности. Генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин осуществляет свои полномочия в установленном порядке, - сказано в официальном сообщении.
В ведомстве призвали не доверять непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники.
Ранее сообщалось, что 33-летнему жителю Ставрополья дали условный срок за взятку полицейскому.