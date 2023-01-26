Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 15:48

МВД Ингушетии опровергло информацию о задержании главы ведомства

Михаил Коробкин осуществляет свои полномочия в установленном порядке
Инна МОРОЗОВА

В МВД по Республике Ингушетия опровергли информацию о задержании министра МВД республики Михаила Коробкина.

Ранее несколько телеграм-каналов написали о том, что глава МВД Ингушетии был задержан в столичном аэропорту «Внуково».

- Указанные сведения не соответствуют действительности. Генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин осуществляет свои полномочия в установленном порядке, - сказано в официальном сообщении.

В ведомстве призвали не доверять непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники.

Ранее сообщалось, что 33-летнему жителю Ставрополья дали условный срок за взятку полицейскому.