В МВД по Республике Ингушетия опровергли информацию о задержании министра МВД республики Михаила Коробкина.

Ранее несколько телеграм-каналов написали о том, что глава МВД Ингушетии был задержан в столичном аэропорту «Внуково».

- Указанные сведения не соответствуют действительности. Генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин осуществляет свои полномочия в установленном порядке, - сказано в официальном сообщении.

В ведомстве призвали не доверять непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники.

Ранее сообщалось, что 33-летнему жителю Ставрополья дали условный срок за взятку полицейскому.