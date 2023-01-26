Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 16:03

В январе и феврале подорожает проезд по четырем маршрутам Ставрополя

Перевозчики объяснили рост цен подорожанием топлива и запчастей
Инна МОРОЗОВА

В краевой столице увеличится стоимость проезда по четырем маршрутам.

С 28 января проезд по маршруту №42М будет стоить 30 рублей вместо 28.

С 9 февраля подорожает проезд на маршруте №88 - с 25 рублей до 30 рублей.

С 18 февраля на маршруте №27М стоимость проезда увеличится с 35 рублей до 40 рублей.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края отметили, что данные маршруты работают по нерегулируемому тарифу. Это значит, что перевозчики могут сами устанавливать стоимость проезда.

Повышение цены они объясняют повышением цен на топливо и запчасти.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье построят четыре поликлиники в 2023 году по нацпроекту "Здравоохранение".