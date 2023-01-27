В Минераловодском округе в две реки семь лет незаконно сбрасывали сточные воды

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье, в Минераловодском округе, проверили соблюдения требований водного законодательства в деятельности администрации муниципалитета. Природоохранная прокуратура установила, что по четырем выпускам в реку Кума и по двум выпускам в реку Джемуха спускаются ливневые стоки.

— В нарушение требований статей 21, 39 Водного кодекса Российской Федерации, указанные водовыпуски в водные объекты – реки Кума и Джемуха не оборудованы системами очистки сточных вод и устройствами учета объемов сбрасываемых сточных вод, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Оказалось, на протяжении 7 лет сброс сточных вод в реку осуществляла администрация округа, хотя разрешение на предоставление в пользование водных объектов для сброса не было. В связи с этим 25 января 2023 года прокуратура направила представление главе Минераловодского округа – оно находится на рассмотрении.

При проверке в 2022 году было также установлено, что должностные лица муниципального хозяйства администрации округа сбрасывали сточные воды с превышением допустимых нормативов. В итоге был нанесен ущерб в размере 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ – «загрязнение вод». Расследование продолжается, после виновных лиц привлекут к ответственности.