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НовостиПроисшествия27 января 2023 7:37

В Ставрополе 18-летний водитель сбил школьницу

С переломом руки 14-летнюю девочку доставили в больницу
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 27 января, примерно в 8:40 на улице Серова в Ставрополе водитель автофургона поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении пешеходу. В результате произошла авария, и 14-летняя школьница с переломом руки отправилась в больницу.

— Наезд допустил 18-летний житель Шпаковского округа, который получил водительское удостоверение всего полтора месяца назад. За это время он к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, в момент ДТП был трезв, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Сообщается, что школьница переходила дорогу на зеленый по пешеходному переходу. По факту происшествия проводится проверка с целью установить все обстоятельства произошедшего. Что грозит водителю, ведомство не пишет.