Ставропольские студенты приняли участие в бизнес-игре Сбера

Ставропольская молодежь всегда отличалась умением нестандартно мыслить. Фото: sberbank.ru

В Ставрополе в Точке кипения СКФУ во Дню российского студенчества Сбер провел бизнес-игру для учащихся Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Педагогического института и студенческого клуба банка.

В игровой форме эксперты банка помогли участникам встречи сформировать свою первую идею и составить план ее реализации. Команды студентов во время игры собирали карточки из бизнес-моделей, клиентских запросов и потребностей, направлений бизнеса. Из собранного набора характеристик команды определялись с уникальной бизнес-идеей и создавали презентацию для потенциальных инвесторов.

Заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов отметил нестандартное мышление участников игры и выразил уверенность, что полученный опыт наверняка пригодится студентам.

Результатом игровой бизнес-встречи стала проработка основных шагов создания бизнеса. Фото: sberbank.ru

- Ставропольская молодежь всегда отличалась умением нестандартно мыслить. И несмотря на то, что презентованные сегодня проекты касались самых разных и неожиданных областей, все из них соответствовали высоким ESG-стандартам. Уверен, полученный во время игры опыт еще не раз пригодится ребятам, даже, если они не планируют связать свою жизнь с предпринимательством, - сказал Чеканов.

Результатом игровой бизнес-встречи стала проработка основных шагов создания бизнеса, а компетентное жюри оценило возможность реализации представленных идей. По итогам игры лидером стала команда СКФУ с проектом технологичного косметологического центра с индивидуальными капсулами.

- Мы, в свою очередь, предлагаем ребятам продолжить реализацию представленных проектов в рамках Молодежных акселераторов Сбера и создать реальный бизнес. Уверена, мы еще увидимся на региональных Демо-днях, - отметила Мария Прохорова, HR Директор Юго-Западного банка Сбербанка.