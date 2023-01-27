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НовостиОбщество27 января 2023 8:09

На Ставрополье 29 января ожидается дождь и мокрый снег

Температура на выходных поднимется до +9 градусов
Данил Юрков
Фото: ставропольский гидрометцентр

Фото: ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в воскресенье, 29 января, местами пройдет мокрый снег – такая погода ожидается и в краевой столицы ночью, а днем пройдет дождь. При этом регион ждет потепление до +9 градусов, температура не упадет ниже -8.

Тем не менее в субботу, 28 января, в Ставропольском крае будет преимущественно без осадков. Ожидается облачная погода, ветер с порывами до 14 м/с и температура от -8 ночью до +7 градусов днем. В Ставрополе же ожидается от -6 градусов до +4.

Погода на сегодня, пятницу, 27 января, ожидается без осадков, переменная облачность наблюдается на территории всего Ставрополья. Однако в регионе можно заметить туман и гололедно-изморозевые явления, а также ветер в 6-11 м/с. В краевой столице спокойно – только ветер 9-11 м/с.