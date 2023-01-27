Сотрудник УФСИН в Пятигорске попался на взятке в 65 тысяч рублей

В Пятигорске на Ставрополье экс-младший инспектор дежурной службы ФКУ СИЗО-2 УФСИН задержан по подозрению в получении взятки в размере 65 тысяч рублей за передачу заключенным запрещенных вещей.

По данным следствия, с декабря 2021 года по март 2022 года подозреваемый получал получал деньги от родственников задержанных.

— Подозреваемый получил от родственников взятки на общую сумму 65 тысяч рублей за доставление на режимную территорию следственного изолятора и передачу следственно-арестованной двух мобильных телефонов и двух интернет-роутеров, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

При передачи роутеров противоправные действия заметили ФКУ СИЗО-2 УФСИН, которые осматривают входящих на контрольно-пропускном пункте. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

На данный момент закрепляется доказательственная база вины подозреваемого.

Также напомним, что Ставрополье по итогу 2022 года заняло второе место в топе по получению взяток. Первое место осталось за Москвой.