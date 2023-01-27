С начала 2022 года на Ставрополье поймали свыше 700 пьяных водителей

На Ставрополье с начала 2022 года поймали более 700 водителей с признаками опьянения, из-за этого было решено провести рейды по профилактики пьяного вождения с 27 по 29 января.

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, каждые выходные, по статистике, количество случаев нетрезвого вождения увеличивается. Только за январь произошло пять аварий с пьяными водителями, в которых пострадали восемь человек и один погиб.

— Так, автоинспекторы Невинномысска на одной из улиц города остановили 39-летнюю гражданку за рулем отечественного автомобиля. Из-за имеющихся признаков опьянения ей предложили пройти освидетельствование на месте, женщина согласилась, – сообщает ведомство.

Прибор показал 0,5 миллиграмм паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Гражданка согласился с показателем, но сообщила, что пила накануне вечером. И все же от административного протокола это ее не спасло: ей лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф до 30 тысяч рублей.