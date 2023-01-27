Военнослужащего на Ставрополье осудили за покушение на дачу взятки

На Ставрополье военнослужащего осудили за покушение на дачу взятки автоинспектору Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье военнослужащего осудили за покушение на дачу взятки в размере 15 тысяч рублей автоинспектору за помощь при сдачи экзамена на права. В марте 2022 года ныне осужденный находился на территории автошколы, где проходил обучение, и через посредника хотел передать деньги автоинспектору.

— Посредник каких-либо действий, направленных на выполнение договоренностей, не предпринимал, оставил указанные денежные средства себе и распорядился ими по своему усмотрению, в связи с чем преступление не было доведено до конца, – сообщает пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда.

Дело в отношении посредника вынесено в отдельное производство. Сам же взяткодатель вину в совершении преступления не признал. Тем не менее решением суда военнослужащий признан виновным. С учетом смягчающих наказание обстоятельств его приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.