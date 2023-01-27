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НовостиПроисшествия27 января 2023 11:26

Военнослужащего на Ставрополье осудили за покушение на дачу взятки

Призывник через посредника хотел дать деньги автоинспектору за помощь при сдачи экзамена на права
Данил Юрков
На Ставрополье военнослужащего осудили за покушение на дачу взятки автоинспектору

На Ставрополье военнослужащего осудили за покушение на дачу взятки автоинспектору

Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье военнослужащего осудили за покушение на дачу взятки в размере 15 тысяч рублей автоинспектору за помощь при сдачи экзамена на права. В марте 2022 года ныне осужденный находился на территории автошколы, где проходил обучение, и через посредника хотел передать деньги автоинспектору.

— Посредник каких-либо действий, направленных на выполнение договоренностей, не предпринимал, оставил указанные денежные средства себе и распорядился ими по своему усмотрению, в связи с чем преступление не было доведено до конца, – сообщает пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда.

Дело в отношении посредника вынесено в отдельное производство. Сам же взяткодатель вину в совершении преступления не признал. Тем не менее решением суда военнослужащий признан виновным. С учетом смягчающих наказание обстоятельств его приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.