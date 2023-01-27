Спасших водителя из горящего автобуса в Кисловодске автоинспекторов наградили

Фото: соцсети главы Кисловодска Евгения Моисеева

В городе Кисловодске на Ставрополье наградили автоинспекторов, которые спасли водителя туристического автобуса, загоревшегося во время движения. Все произошло 19 января: автобус начал дымиться на въезде в город-курорт. Сотрудники заметили неисправность и остановили транспорт.

Пассажиров внутри не оказалось, а водитель был спасен. Пожарные потушили возгорание. Причиной пожара назвали техническую неисправность. Однако точную причину не назвали, вероятно, из-за невозможности проверить оснащение сгоревшей машины.

— Вручили полицейским благодарственные письма и ценные подарки. К счастью, как оказалось, в экскурсионном автобусе не было пассажиров. Пламя вспыхнуло сразу после того, как водитель вышел из автотранспорта, – написал глава Кисловодска Евгений Моисеев в социальных сетях.

Какие точно «ценные подарки» передали автоинспекторам за спасение водителя – не сообщается.