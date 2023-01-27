Губернатор Ставрополья поздравил судей с 80-летием краевого суда

Фото: Управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края

Сегодня, 27 января, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил судей с 80-летним юбилеем краевого суда. Глава региона вручил награды сотрудникам за заслуги в укреплении законности и правопорядка. Об этом рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

— Вы не только вершите правосудие, но и формируете общественное сознание, развиваете правовую культуру. Именно ставропольские судьи первыми выносили приговор экстремистам, рассматривали дела о террористических преступлениях, которых ранее не знал Северный Кавказ, – сказал Владимир Владимиров на совещании.

Губернатор оценил вклад, который вносит судейский корпус региона в обеспечение прав и свобод граждан в регионе. Ведомство отмечает, что в краевом суде ежегодно рассматриваются 22 тысяч гражданских, административных и уголовных дел.

Кроме того, судьи районных и городских судов рассматривают 190 тысяч самых разных дел. А через систему мировых судов за год проходит около 685 тысяч дел и материалов.