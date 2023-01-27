Глава Кировского округа Ставрополья предложил расстреливать бродячих собак

Фото: стоп-кадр

Во время обсуждения вопроса о бродячих животных глава Кировского округа Николай Новопашин предложил убивать агрессивных собак. Причем он предложил наделить полномочием на расстрел правоохранительные органы.

— Вся Кировская дума готова выйти с инициативой наделить полномочиями правоохранительные органы на отстрел собак, которые проявляют агрессию, в том числе тех, кто покусал людей, – сказал глава муниципалитета.

По мнению Николая Новопашина, меры по стерилизации, после которой собак отпускают на волю, неэффективны.

После в своих соцсетях глава муниципалитета уточнил, что расстреливать надо не всех бездомных животных, а только тех, кто проявляет агрессию.

— Речь шла конкретно о тех, которые могут причинить угрозу - это животные, проявляющие агрессию и причинившие вред населению, – написал глава Кировского округа.

И все же есть вопросы, которые остаются открытыми: почему именно правоохранителей должны наделить полномочиями к расстрел; как это будет осуществляться и другие. Ответов на них пока нет.