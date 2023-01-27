Трех жителей Невинномысска осудят за продажу безакцизного алкоголя на 1 млн

На Ставрополье осудят трех граждан, торговавшим безакцизным алкоголем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Невинномысске на Ставрополье под суд попадут три местных жителей за покупку, хранение и продажу безакцизного алкоголя на сумму в 1 млн рублей. По материалам уголовного дела, граждане в период с 2019 по 2021 годов купили незаконный алкоголь в неизвестном месте для продажи.

— Не являясь индивидуальными предпринимателями и, не имея лицензии, приобрели в неустановленном месте немаркированную алкогольную продукцию в количестве 3,6 тыс. бутылок алкоголя и 635 пятилитровых канистр с этиловым спиртом на сумму более 1 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Всю незаконную продукцию злоумышленники перевезли в свои гаражи и дома. После они принялись продавать алкоголь. В один момент они «нарвались» на покупателей, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых для документирования деятельности граждан.

В итоге в отношении злоумышленников возбудили уголовные дела. На данный момент расследование завершено. Материалы направлены в суд на рассмотрение.