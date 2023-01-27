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НовостиОбщество27 января 2023 15:53

На Ставрополье увеличат количество выездов мобильных медицинских бригад в 2023 году

Планируется провести около 1,5 тысяч выездов
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае увеличат количество выездов мобильных медбригад в 2023 году.

Всего планируется провести 1 450 выездов в отдаленные села по социальному проекту «Здоровье». Это на 15% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора.

Медики проконсультируют более 67 тыс. пациентов.

В 2022 году врачи совершили 1 225 таких выездов. Более 58 тыс. человек получили консультации специалистов. Более 14 тыс. человек смогли пройти диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии открыли два новых детских сада.