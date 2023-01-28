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НовостиОбщество28 января 2023 8:00

В Ставрополе изменили порядок компенсации расходов на ЖКХ

Об этом сообщают власти Ставрополя
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставрополе продлили меры автоматической компенсации расходов на оплату ЖКХ. Об этом сообщают городские власти.

В декабре приняли поправку, по которой меняется порядок для инвалида и семей с детьми-инвалидами. При очередном переосвидетельствовании комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя продлит выплаты автоматически.

- Заявление льготника понадобится только в случае изменения персональных данных. Например, состав семьи, размер общей площади жилого помещения, перемены адреса регистрации и другие, - сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.

В 2022 года на компенсацию расходов потратили 401 млн рублей.