В Ставрополе изменили порядок компенсации расходов на ЖКХ

В Ставрополе продлили меры автоматической компенсации расходов на оплату ЖКХ. Об этом сообщают городские власти.

В декабре приняли поправку, по которой меняется порядок для инвалида и семей с детьми-инвалидами. При очередном переосвидетельствовании комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя продлит выплаты автоматически.

- Заявление льготника понадобится только в случае изменения персональных данных. Например, состав семьи, размер общей площади жилого помещения, перемены адреса регистрации и другие, - сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.

В 2022 года на компенсацию расходов потратили 401 млн рублей.