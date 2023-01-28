В селе под Минеральными Водами пожаловались на качество воды

Жители села Марьины Колодцы пожаловались, что из их кранов течет грязная вода. Власти Минераловодского округа заявили, что это могут быть последствия аварии, случившейся накануне.

26 января стало известно о прорыве водовода в селе. Кто-то повредил подающий механизм, из-за чего пришлось отключить водоснабжение. Без воды оставались около 700 абонентов. Аварию устранили, но 28 января сельчане заявили о мутной воде с песком, которая поступает к ним в дом.

- Пробы воды показали, что загрязнение не превышает критические показатели. После дополнительной промывки труб ситуация нормализуется. Работы ведутся. Для жителей организован подвоз воды автоцистернами предприятия по заявкам абонентов, - написали в администрации Минвод.